وزير الاعلام بعد جلسة مجلس الوزراء: الرئيس عون أوضح ان طرح خيار التفاوض يرتكز الى القناعة بضرورة اعادة الاستقرار الى الجنوب وأن خيار الحرب لن يؤدي الى نتيجة

آخر الأخبار مشاهدات عالية شارك