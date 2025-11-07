الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
23
o
الجنوب
24
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
الرئيس سلام في قِمة التكنولوجيا: عملنا على تنشيط الإدارة من خلال مجموعة من التعيينات الجديدة والشفّافة مرتكزة على عنصر الكفاءة
آخر الأخبار
2025-11-07 | 03:17
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الرئيس سلام في قِمة التكنولوجيا: عملنا على تنشيط الإدارة من خلال مجموعة من التعيينات الجديدة والشفّافة مرتكزة على عنصر الكفاءة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
التكنولوجيا:
عملنا
تنشيط
الإدارة
مجموعة
التعيينات
الجديدة
والشفّافة
مرتكزة
الكفاءة
التالي
الرئيس سلام في قِمة التكنولوجيا: لم نعد بوعود فارغة بل أقرناها بأفعال حتى وإن لم تكن بالسرعة المتوقعة فالحكومة حكومة كفاءات
الرئيس سلام في قِمة التكنولوجيا: يهمنا كحكومة أن نخلق أملًا جديدًا في إمكان خلق فرص عمل للبنانيين داخل لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:15
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
أخبار دولية
04:15
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
0
آخر الأخبار
04:15
مصادر أمنية لرويترز: ناقلة الغاز الطبيعيّ المسال أبحرت بسرعة متزايدة لتجنب هجوم القراصنة
آخر الأخبار
04:15
مصادر أمنية لرويترز: ناقلة الغاز الطبيعيّ المسال أبحرت بسرعة متزايدة لتجنب هجوم القراصنة
0
آخر الأخبار
04:14
مصادر أمنية بحرية لرويترز: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعيّ مسال قبالة سواحل الصومال
آخر الأخبار
04:14
مصادر أمنية بحرية لرويترز: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعيّ مسال قبالة سواحل الصومال
0
آخر الأخبار
04:02
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد الشؤون المالية والاقتصادية والأوضاع العامة
آخر الأخبار
04:02
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد الشؤون المالية والاقتصادية والأوضاع العامة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
04:15
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
أخبار دولية
04:15
انفجار قرب مدرسة في العاصمة الإندونيسية
0
آخر الأخبار
04:15
مصادر أمنية لرويترز: ناقلة الغاز الطبيعيّ المسال أبحرت بسرعة متزايدة لتجنب هجوم القراصنة
آخر الأخبار
04:15
مصادر أمنية لرويترز: ناقلة الغاز الطبيعيّ المسال أبحرت بسرعة متزايدة لتجنب هجوم القراصنة
0
آخر الأخبار
04:14
مصادر أمنية بحرية لرويترز: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعيّ مسال قبالة سواحل الصومال
آخر الأخبار
04:14
مصادر أمنية بحرية لرويترز: قراصنة يهاجمون ناقلة غاز طبيعيّ مسال قبالة سواحل الصومال
0
آخر الأخبار
04:02
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد الشؤون المالية والاقتصادية والأوضاع العامة
آخر الأخبار
04:02
مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان بحث مع حاكم مصرف لبنان كريم سعيد ورئيس لجنة الرقابة على المصارف مازن سويد الشؤون المالية والاقتصادية والأوضاع العامة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
2025-11-04
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
رياضة
2025-11-04
سقط على جانب الملعب خلال المباراة... وفاة مفاجئة لمدرّب كرة قدم وردّ فعل مؤثر من اللاعبين (فيديو)
0
آخر الأخبار
2025-09-09
البيت الأبيض: طُلب من ويتكوف إبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك
آخر الأخبار
2025-09-09
البيت الأبيض: طُلب من ويتكوف إبلاغ القطريين بالهجوم الوشيك
0
أخبار لبنان
2025-09-23
جعجع استقبل السفير الفرنسي: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل
أخبار لبنان
2025-09-23
جعجع استقبل السفير الفرنسي: لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها من دون أي تأخير أو تأجيل
0
أمن وقضاء
2025-11-02
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
أمن وقضاء
2025-11-02
قوى الأمن: تفاصيل جريمة اغتصاب وقتل الطفلة في النّاعمة من قبل وحش بشري…
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
0
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
0
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
2
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
3
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
4
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
5
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
اقتصاد
02:48
إليكم جدول أسعار المحروقات
6
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
7
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:34
رئيس بلدية جعيتا: ما حدث خلفيته سياسية وتصفية حسابات في البلدة (الأنباء الكويتية)
8
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More