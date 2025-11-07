الرئيس سلام في قِمة التكنولوجيا: لم نعد بوعود فارغة بل أقرناها بأفعال حتى وإن لم تكن بالسرعة المتوقعة فالحكومة حكومة كفاءات

التالي

الرئيس سلام: أخذنا قرارًا واضحًا يقتضي بحصر السلاح ونترجم ذلك في قرارات وفي خطة وضعها الجيش اللبنانيّ بدأها ضمن مراحل ولا نزال في المرحلة الأولى