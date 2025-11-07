الأخبار
LBCI
LBCI

سرايا القدس: سنسلم جثة رهينة مساء اليوم الجمعة

آخر الأخبار
2025-11-07 | 10:59
مشاهدات عالية
0min
سرايا القدس: سنسلم جثة رهينة مساء اليوم الجمعة

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

القدس:

سنسلم

رهينة

اليوم

الجمعة

