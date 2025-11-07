الأخبار
رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين: المخابرات الأميركية خلصت إلى أن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة
2025-11-07 | 11:08
رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين: المخابرات الأميركية خلصت إلى أن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
