رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين سابقين: المخابرات الأميركية خلصت إلى أن مستشارين قانونيين في الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة على ارتكاب جرائم حرب في غزة

