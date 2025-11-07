الخبير العسكري خالد حمادة لـ"جدل": نحن في مرحلة تصعيد فكل ما في المشهد الإقليمي يوحي بالتصعيد ولبنان لا يمكن أن يكون منفصلا عن الإقليم ونحن لم ننفذ اتفاق وقف اطلاق النار

