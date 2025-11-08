متحدث باسم طالبان: المحادثات مع باكستان فشلت لأنها طالبت بإسناد مسؤولية أمنها الداخلي إلى أفغانستان

التالي

نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: لبنان الرسمي كما حزب الله التزم بوقف الاعمال العدائية فيما استمرّت اسرائيل باعتداءاتها التي تارة تسمى خروق للاتفاق أو عمليات تستهدف مسؤولين ومراكز وخزائن اسلحة وذخائر وعدد الانتهاكات كبير وتجاوز الـ5 ألاف