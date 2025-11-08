نائب رئيس الحكومة طارق متري للـLBCI: لبنان الرسمي كما حزب الله التزم بوقف الاعمال العدائية فيما استمرّت اسرائيل باعتداءاتها التي تارة تسمى خروق للاتفاق أو عمليات تستهدف مسؤولين ومراكز وخزائن اسلحة وذخائر وعدد الانتهاكات كبير وتجاوز الـ5 ألاف

التالي

متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"