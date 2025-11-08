الأخبار
متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة

آخر الأخبار
2025-11-08 | 03:34
مشاهدات عالية
متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة

 
 
آخر الأخبار

LBCI
آخر الأخبار
07:56

الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي

LBCI
خبر عاجل
07:54

مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و4 جرحى في الغارة الإسرائيلية على سيارة في برعشيت قضاء بنت جبيل

LBCI
أخبار دولية
07:25

مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية

LBCI
أخبار لبنان
07:12

الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا

LBCI
آخر الأخبار
07:56

الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي

LBCI
آخر الأخبار
07:07

شركة بدر الدين للبترول المصرية تعثر على اكتشاف جديد للغاز في الصحراء الغربية

LBCI
آخر الأخبار
07:02

الدفاع المدني بغزة: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة

LBCI
آخر الأخبار
06:23

حماس: توثيق الأمم المتحدة 260 اعتداء نفذها مستوطنون ضد أبناء شعبنا في الضفة دليل واضح على سياسة الإرهاب

LBCI
آخر الأخبار
03:33

متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"

LBCI
آخر الأخبار
02:05

القاء 3 قنابل صوتية على حفارة بين عيترون وبليدا

LBCI
آخر الأخبار
03:34

متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة

LBCI
أخبار لبنان
06:02

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
06:02

جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...

LBCI
أخبار لبنان
04:40

جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته

LBCI
أخبار لبنان
04:20

متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:34

إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!

LBCI
أمن وقضاء
13:09

ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟

24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:52

الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب

LBCI
أمن وقضاء
10:44

تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام

LBCI
أمن وقضاء
12:50

معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة

LBCI
أخبار دولية
14:00

الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب

LBCI
أخبار دولية
13:54

القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"

LBCI
علوم وتكنولوجيا
08:52

اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)

LBCI
أمن وقضاء
06:40

أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله

LBCI
أخبار دولية
14:09

الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه

