متري للـLBCI: الدبلوماسيون الغربيون يشجّعون اليوم على التفاوض وقد اقترح بعضهم ضمّ مدنيين إلى جانب العسكريين في الوفد المفاوض إلا أنّ الرئيس بري شدّد على عدم الحاجة لإنشاء كيان جديد للتفاوض فهناك لجنة "الميكانيزم"
آخر الأخبار
2025-11-08 | 03:39
متري للـLBCI: الدبلوماسيون الغربيون يشجّعون اليوم على التفاوض وقد اقترح بعضهم ضمّ مدنيين إلى جانب العسكريين في الوفد المفاوض إلا أنّ الرئيس بري شدّد على عدم الحاجة لإنشاء كيان جديد للتفاوض فهناك لجنة "الميكانيزم"
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
للـLBCI:
الدبلوماسيون
الغربيون
يشجّعون
اليوم
التفاوض
اقترح
بعضهم
مدنيين
العسكريين
الوفد
المفاوض
الرئيس
الحاجة
لإنشاء
للتفاوض
فهناك
"الميكانيزم"
التالي
متري للـLBCI: قائد الجيش أكّد أكثر من مرّة أن الاعمال العدائية الاسرائيلية تعيق مواصلة الجيش العمل في خطته
متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة
السابق
آخر الأخبار
آخر الأخبار
07:56
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
آخر الأخبار
07:56
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
0
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و4 جرحى في الغارة الإسرائيلية على سيارة في برعشيت قضاء بنت جبيل
خبر عاجل
07:54
مركز عمليات طوارئ الصحة: شهيد و4 جرحى في الغارة الإسرائيلية على سيارة في برعشيت قضاء بنت جبيل
0
أخبار دولية
07:25
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
أخبار دولية
07:25
مصر تعلن كشفا للغاز في الصحراء الغربية
0
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
أخبار لبنان
07:12
الرئيس عون يغادر بيروت الاثنين متوجها الى بلغاريا
0
آخر الأخبار
07:56
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
آخر الأخبار
07:56
الوكالة الوطنية للاعلام: الطيران الحربي الإسرائيلي يحلق في أجواء الهرمل وقرى البقاع الشمالي
0
آخر الأخبار
07:07
شركة بدر الدين للبترول المصرية تعثر على اكتشاف جديد للغاز في الصحراء الغربية
آخر الأخبار
07:07
شركة بدر الدين للبترول المصرية تعثر على اكتشاف جديد للغاز في الصحراء الغربية
0
آخر الأخبار
07:02
الدفاع المدني بغزة: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة
آخر الأخبار
07:02
الدفاع المدني بغزة: إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة
0
آخر الأخبار
06:23
حماس: توثيق الأمم المتحدة 260 اعتداء نفذها مستوطنون ضد أبناء شعبنا في الضفة دليل واضح على سياسة الإرهاب
آخر الأخبار
06:23
حماس: توثيق الأمم المتحدة 260 اعتداء نفذها مستوطنون ضد أبناء شعبنا في الضفة دليل واضح على سياسة الإرهاب
0
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
آخر الأخبار
03:33
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع لمواصلة اعتداءاتها على لبنان وقد أحرزنا تقدماً في ضبط الحدود والحدّ من عمليات تهريب السلاح والمخدرات من وإلى لبنان ولو وُجدت أي مخالفات لكانت إسرائيل قد قدّمتها إلى لجنة "الميكانيزم"
0
آخر الأخبار
02:05
القاء 3 قنابل صوتية على حفارة بين عيترون وبليدا
آخر الأخبار
02:05
القاء 3 قنابل صوتية على حفارة بين عيترون وبليدا
0
آخر الأخبار
03:34
متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة
آخر الأخبار
03:34
متري للـLBCI: وصلتنا من قبل رسائل غير مباشرة تفيد بأنّ إسرائيل ترغب بالتواصل على المستوى السياسي لكن قيل لها إنّ التفاوض يتم على مستوى الاتفاق لا على مستوى السياسة
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
أخبار لبنان
06:02
جعجع يتحدث عن "مغالطات جوهريّة في رسالة حزب الله"...
0
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
أخبار لبنان
04:40
جشي: الدولة والمقاومة أمام مسؤولية حماية لبنان وسيادته
0
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
أخبار لبنان
04:20
متري للـLBCI: إسرائيل ليست بحاجة إلى ذرائع...ولدينا فرصة لإقامة علاقات لبنانية – سورية ونحن بحاجة إلى المبادرة المصرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
تقارير نشرة الاخبار
13:38
المسيحيون مهددون في نيجيريا وترامب يدافع عنهم لهذا السبب...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
تقارير نشرة الاخبار
13:34
إن كنت تتساءل عن قيمة البقشيش التي يجب أن تدفعها لسائق التوصيل... فإليك ما تقوله الدراسات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
تقارير نشرة الاخبار
13:29
لبنان الرقمي: من انقطاع الكهرباء إلى قمة الذكاء الاصطناعي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
تقارير نشرة الاخبار
13:27
بعد إقفاله في حزيران... السجل التجاري في جبل لبنان الى الحياة قريباً
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
تقارير نشرة الاخبار
13:22
كرة الإنتخابات عادت لمجلس النواب وبري بالمرصاد!
0
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
أمن وقضاء
13:09
ما قصّة اقتراح قائد الجيش لوقف العمل في خطة حصر السلاح؟
1
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
حال الطقس
02:52
الحرارة الى ارتفاع...ولا منخفضات جويّة في المدى القريب
2
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
أمن وقضاء
10:44
تدابير سير اليوم وغدا في بشارة الخوري وجادة صائب سلام
3
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
أمن وقضاء
12:50
معلومات للـLBCI: اشتباك في محيط مخيم شاتيلا يسفر عن مقتل مطلوب وإصابة آخر خلال عملية لأمن الدولة
4
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
أخبار دولية
14:00
الولايات المتحدة ترفع العقوبات عن أحمد الشرع قبيل اجتماعه مع ترامب
5
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
أخبار دولية
13:54
القضاء التركي يصدر مذكرات توقيف بحق نتنياهو ومسؤولين إسرائيليين آخرين بتهمة ارتكاب "إبادة"
6
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
علوم وتكنولوجيا
08:52
اكتشاف "كرة الموت آكلة اللحوم" في أعماق المحيط… كائن غامض يفترس ضحاياه بخطافات قاتلة (صورة)
7
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
أمن وقضاء
06:40
أدرعي: قضينا على عنصرين من حزب الله
8
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
أخبار دولية
14:09
الرئيس الإيراني يحذر من الاضطرار إلى إخلاء طهران بسبب نقص المياه
