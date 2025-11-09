الأخبار
الوكالة الوطنية للإعلام: دورية من القوات الفرنسية التابعة لـ"اليونيفيل" دخلت الوادي الممتد بين بلدتي تولين والصوانة بدون مرافقة من الجيش اللبناني

آخر الأخبار
2025-11-09 | 02:25
مشاهدات عالية
0min
الوكالة الوطنية للإعلام: دورية من القوات الفرنسية التابعة لـ"اليونيفيل" دخلت الوادي الممتد بين بلدتي تولين والصوانة بدون مرافقة من الجيش اللبناني

 
 
وسط أجواء مميزة... لقاء جمع تركي آل الشيخ بأساطير الفن السوري في الرياض (صور)
الوكالة الوطنية للإعلام: الطيران الإسرائيلي المسير يحلق فوق النبطية وأجواء اقليم التفاح
آخر الأخبار

LBCI
أخبار دولية
09:03

متحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية في غزة

LBCI
آخر الأخبار
08:58

فوز مروان ضاهر بمنصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين في الشمال

LBCI
آخر الأخبار
08:54

الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية على الأرض ضمن قوة الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة

LBCI
أخبار دولية
08:37

إسرائيل تعلن تسلمها عبر الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل في العام 2014

LBCI
آخر الأخبار
08:58

فوز مروان ضاهر بمنصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين في الشمال

LBCI
آخر الأخبار
08:54

الحكومة الإسرائيلية: لن تكون هناك قوات تركية على الأرض ضمن قوة الاستقرار الدولية التي سيتم نشرها في غزة

LBCI
آخر الأخبار
08:19

مكتب رئيس الوزراء: إسرائيل تسلمت رفات جندي من الصليب الأحمر في غزة

LBCI
آخر الأخبار
07:41

إسرائيل تعلن تسلم الصليب الأحمر رفاتًا تقول حماس إنه يعود لضابط قتل عام 2014

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
LBCI
حال الطقس
2025-09-01

طقس صيفي معتاد واستقرار بدرجات الحرارة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-05

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: لا أقبل أن أكون نائبًا ممدًا له تحت أي ظرف

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-30

أكسيوس عن مسؤول أميركي: المهلة انتهت الساعة 8 مساء و إسرائيل ستبدأ العمل داخل مناطق سيطرتها ضد أهداف تابعة لحماس

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-24

حماس: المرحلة الثانية من الاتفاق تتطلب مزيدا من النقاش والتفاهم مع الوسطاء لأنها تتضمن إشكاليات معقدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:50

العملية الإنتخابية في نقابة المحامين في الشمال إنطلقت

LBCI
أخبار دولية
07:07

أزمة مياه في طهران... وتقنين المياه في عدد من الأحياء خلال ساعات الليل

LBCI
أخبار دولية
06:57

عراقجي: لا توجد في الوقت الراهن أي إمكانية لاستئناف المفاوضات مع الولايات المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
06:27

حسن فضل الله: المطلوب من الحكومة ألا تكتفي بترداد شعارات لم يعد لها أي معنى

LBCI
أخبار لبنان
05:51

علي حسن خليل: سنقود معركة سياسية للحفاظ على قانون الانتخابات الحالي

LBCI
أخبار لبنان
05:03

الراعي: من يؤمن بالديمقراطية لا يكتفي بالكلام عنها بل يفتح الأبواب أمام كل لبناني للمشاركة الكاملة

LBCI
آخر الأخبار
14:58

فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

حادثة واحدة قلبت المشهد: بين التمكين والتسويق تواجه Miss Universe امتحان القيم

LBCI
أخبار لبنان
14:22

وزير الزراعة يكشف عن خطة خمسية لتطوير الزراعة وتأمين أسواق الانتاج الخارجية

LBCI
حال الطقس
04:07

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
أمن وقضاء
13:21

تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله

LBCI
أمن وقضاء
12:33

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:13

عقوبات جديدة على مصادر تمويل حزب الله محورها شركات الصرافة

LBCI
أخبار لبنان
01:08

بلدية جعيتا: ما حصل داخل المغارة أخذ بعدا أكبر من حجمه

LBCI
أخبار لبنان
02:35

كبير مسؤولي العقوبات في الخزانة الأميركية: إيران تمكنت من تحويل نحو مليار دولار إلى حزب الله هذا العام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

إسرائيليّ يتجوّل في "الزيتونة باي"... هذه قصّته

LBCI
أمن وقضاء
11:10

أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

