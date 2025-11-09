الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي ينفذ عملية تجريف في الموقع المستحدث في جل الدير - جبل الباط عند أطراف عيترون

التالي

لقسام: التزمنا بعملية استخراج الجثث رغم أنها جرت خلال المرحلة الماضية في ظروف معقدة وبالغة الصعوبة ونؤكد أن استخراج ما تبقى من جثث بحاجة إلى طواقم ومعدات فنية إضافية