الجيش الإسرائيلي: انطلاق مناورات زئير الأسد في الضفة الغربية والأغوار لمحاكاة سيناريوهات تصعيد مختلفة

مدير مركز الإرتكاز الإعلامي سالم زهران للـ LBCI: اسرائيل تريد أن يحصل في لبنان مثل نموذج سوريا وتريد احتلال الأراضي اللبنانية والتدخل العسكري فيها ونحن عالقون بين الحرب الداخلية والحرب الاسرائيلية ولا حل في الواقع