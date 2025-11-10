الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

سامي الجميّل: هذا الحياد سيقوّي وحدتنا الداخلية لأن أحدا لن يعود قادراً على الإنتماء لمحاور وفرض دخول لبنان في تحالفات عسكرية أو غيرها والحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية

آخر الأخبار
2025-11-10 | 04:11
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
سامي الجميّل: هذا الحياد سيقوّي وحدتنا الداخلية لأن أحدا لن يعود قادراً على الإنتماء لمحاور وفرض دخول لبنان في تحالفات عسكرية أو غيرها والحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
سامي الجميّل: هذا الحياد سيقوّي وحدتنا الداخلية لأن أحدا لن يعود قادراً على الإنتماء لمحاور وفرض دخول لبنان في تحالفات عسكرية أو غيرها والحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الجميّل:

الحياد

سيقوّي

وحدتنا

الداخلية

قادراً

الإنتماء

لمحاور

لبنان

تحالفات

عسكرية

غيرها

والحياد

انسحاب

لبنان

الساحة

الدولية

LBCI التالي
زهران: اسرائيل تريد أن يحصل في لبنان مثل نموذج سوريا... ونحن عالقون بين الحرب الداخلية والحرب الاسرائيلية
الجميل: نتمنى على الجميع تبني هذا الإقتراح ومساعدتنا على إقراره
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
منوعات
07:19

احتفال أسطوري يثير الجدل... الشرطة تقتحم عيد ميلاد كريس جينر السبعين وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
07:13

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون

LBCI
أخبار لبنان
07:06

عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:06

عون من بلغاريا: العودة الى ذروة التبادل التجاري مع بلغاريا... وعلى الجيش وحده أن يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها

LBCI
أخبار دولية
06:37

الكرملين: لافروف يمارس مهام وزير الخارجية كالمعتاد وتقارير استبعاده كاذبة

LBCI
أخبار لبنان
06:28

بري عرض مع سعد والعريضي للمستجدات سياسيا وميدانيا

LBCI
آخر الأخبار
06:26

الرئيس عون بعد لقائه نظيره البلغاري: وجّهنا وزيري خارجية لبنان وبلغاريا لإعداد مذكرة تفاهمٍ بين بلدينا تُجسّدُ عمق علاقاتنا الثنائية وتطابق رؤانا للقضايا المشتركة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
خبر عاجل
16:13

سلام عن اتفاق الطائف: المادة ٩٥ المتعلقة بالغاء الطائفية السياسية تحتاج توضيح اكثر وانا احب نظرية مجلس الشيوخ وهي احد الحلول للمشكلة الطائفية في لبنان ولكنها بحاجة لاعادة النظر بصياغتها

LBCI
خبر عاجل
2025-11-05

سفارة فلسطين: تسليم إثنين من المتهمين المشتبه بهم بقتل الشاب إيليو أبو حنا إلى السلطات اللبنانية المختصة

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-06

التحكم المروري: جريحان نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق ضهر الوحش باتجاه بيروت وحركة المرور كثيفة بالاتجاهين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

إيران على حافة العطش واحتمالية إخلاء طهران

LBCI
أمن وقضاء
13:34

جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

المكتبة الشرقية في بيروت تشهد على مبادرة لتعريف التلامذة بالتراث المعماري وآفاق السينما الفنية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

من زيت القلي إلى وقود المستقبل... شراكة بين مركز IPT للطاقة وجامعة USEK لتحويل النفايات إلى طاقة مستدامة

LBCI
أخبار دولية
13:22

واشنطن بين السعودية وسوريا

LBCI
أخبار دولية
13:19

اهداف زيارة وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية الى لبنان والمنطقة...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

جون هيرلي في بيروت ولقاء مع الرئيس عون... هذه التفاصيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار دولية
13:37

بين القانون والفوضى… موسم الصيد معلّق والمخالفات مستمرّة

LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
أخبار لبنان
12:56

الرئيس عون: لبنان يطبق بصرامة الاجراءات المعتمدة لمنع تبييض الاموال او تهريبها او استعمالها في مجال تمويل الارهاب

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
11:00

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة حومين الفوقا

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
خبر عاجل
16:15

رئيس الحكومة نواف سلام: عندما كنت في المحكمة الدولية وعندما اصدرنا القرارات ضد اسرائيل وصلتني تحذيرات امنية واليوم ايضا ولكنني لا اعيش في الخوف

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More