سامي الجميّل: هذا الحياد سيقوّي وحدتنا الداخلية لأن أحدا لن يعود قادراً على الإنتماء لمحاور وفرض دخول لبنان في تحالفات عسكرية أو غيرها والحياد لا يعني انسحاب لبنان من الساحة الدولية

