زهران: اسرائيل تريد أن يحصل في لبنان مثل نموذج سوريا... ونحن عالقون بين الحرب الداخلية والحرب الاسرائيلية

أكد مدير مركز الارتكاز الاعلامي سالم زهران أن البلد مقسوم وأن هناك جوّين متناقضين، جوّ مستعد للذهاب بالإتفاقيات الإبراهيمية الى الآخير وجوّ يريد أن يقاتل الإسرائيلي.



وأشار زهران في حديث لبرنامج "نهاركم سعيد" عبر الـLBCI، الى أن الرئيس جوزاف عون يقف "بالنص" بين هذين الجوين المتناقضين.



وقال: "ما يريح الرئيس عون أن السعودي لم يدخل بمسار الإتفاق" مع إسرائيل.



وأضاف: "اذا ذهبت سوريا والسعودية الى اتفاق، سيصبح لبنان "مزروكًا" وستصبح مهمة الرئيس عون أصعب".



ورأى زهران أن كل ظروف الحرب جاهزة اليوم، قائلًا: "الحرب ليست حتمية اليوم لكنها حتمية في المستقبل".

وشدد على أن المواجهة الإسرائيلية الإيرانية والمواجهة الإسرائيلية - اللبنانية "حتميّتان".



ولفت الى أن من يمنع الحرب اليوم هو الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



في السياق، رأى زهران أن اسرائيل تريد أن يحصل في لبنان مثل نموذج سوريا، مشيرًا الى أنها تريد احتلال الأراضي اللبنانية والتدخل العسكري فيها.



وقال: "نحن عالقون بين الحرب الداخلية والحرب الاسرائيلية ولا حل في الواقع".



وأوضح أن ظروف حرب اليوم جاهزة وهناك حرب حتمية ولكن توقيتها رهن عوامل كثيرة.



وقدّر زهران أن المنطقة أصبحت بحاجة لمواجهة، معتبرًا أن ذلك الخيار هو أفضل من الاستهدافات اليومية والمسيرات الدائمة، فإنه يفرض الوصول الى حل سياسي.



أما في موضوع الانتخابات النيابية، ذكر زهران أن الرئيس بري يرى أن قانون الانتخاب الحالي نافذ وأنه سيطلع على مشروع القانون المقدم من الحكومة.



وأكد أن نواب حركة أمل وحزب الله سيكونون صلبين في مسألة قانون المغتربين.



ولفت زهران الى تسوية كانت قائمة بين رئيس الجمهورية والثنائي لتأجيل الانتخابات شهرين وإلغاء اقتراع المغتربين، ولكن مواقف القوات والكتائب دفعت بوزراء رئيس الجمهورية لينضموا إلى هذه الموجة.