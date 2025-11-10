الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية استهدفت أرضاً مفتوحة في منطقة الضهور خراج بلدة الحميري في قضاء صور ولا اصابات

الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون

السابق