الراعي افتتح أعمال الدورة الـ58 لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في بكركي: لقرع الأجراس في كل الكنائس وإقامة ثلاثية صلاة من أجل نجاح زيارة البابا لاوون

افتتح البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي اعمال الدورة العادية الثامنة والخمسين لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك التي انعقدت في الصرح البطريركي في بكركي بعنوان: "نحو كنيسة اكثر سينودسية تصغي بإيمان، تميز بحكمة وتتحرك بإلهام الروح" بمشاركة السفير البابوي المونسينيور باولو بورجيا، وعدد من البطاركة والمطارنة والرؤساء العامين والرئيسات العامات من مختلف الطوائف الكاثوليكية.



وتلا الراعي برنامج الدورة مع بعض التّعديل وقال: "اليوم الاثنين، يتم افتتاح الدورة مع بعض الشؤون الإدارية، والنظام الداخلي للّجنة المختصّة بحماية القاصرين والبالغين الضعفاء.

يوم الثلاثاء مخصّص لموضوع الدورة: "كنيسة سينودسية تُصغي بإيمان، تميّز بحكمة، وعرض برنامج زيارة قداسة البابا الرسولية إلى لبنان.

يوم الأربعاء إقرار النظام الداخلي الجديد للمجلس مع آلية التنفيذ وتشكيل اللجان الأسقفية واللجان المختصّة الجديدة.

أمّا يوم الخميس، فتُنزع منه انتخابات رابطة كاريتاس لكي تحصل مع النظر في تجديد نظامها. ويبقى برنامج يوم الجمعة كما هو".

وأضاف: "بالنسبة إلى زيارة قداسة البابا لاوون الرابع عشر الرسولية إلى لبنان، وبالإضافة إلى ما قاله سيادة المطران ميشال عون، منسّق الزيارة، لا بدّ من إضافة إقتراحين:



أوّلًا، الدعوة لقرع الأجراس في جميع الكنائس والأديار الكاثوليكيّة في لبنان، ساعة وصول قداسته إلى بيروت، يوم الأحد 30 تشرين الثاني، الساعة 15،45 (أي الرابعة إلّا ربعًا)، لمدّة خمس دقائق.



ثانيًا، إقامة ثلاثيّة صلاة وسجود للقربان المقدّس أيام الخميس والجمعة والسبت، على نيّة نجاح زيارة قداسة البابا، والتماس نعمة إحلال السلام العادل والدائم في لبنان وبلدان الشرق الأوسط".