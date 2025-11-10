الرئيس البلغاري رومين راديف: ناقشنا عددًا من المسائل التي تخص منطقة الشرق الأوسط وعبرت عن دعمي للجهود التي يبذلها لبنان وندعم الحوار بين الإتحاد الأوروبي ولبنان

التالي

الرئيس عون بعد لقائه نظيره البلغاري: أنوّه باتفاقنا على دعم الجيش اللبناني وتقديم كل ما يمكن لمساعدته على تأدية واجبه الوطني ولبلغاريا إمكانات معروفة في التصنيع العسكري وفي إعداد الأطباء العسكريين ونأمل الاستفادة من خبراتِها