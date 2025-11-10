الرئيس عون بعد لقائه نظيره البلغاري: أنوّه باتفاقنا على دعم الجيش اللبناني وتقديم كل ما يمكن لمساعدته على تأدية واجبه الوطني ولبلغاريا إمكانات معروفة في التصنيع العسكري وفي إعداد الأطباء العسكريين ونأمل الاستفادة من خبراتِها

الرئيس جوزاف عون: ذروة التبادل التجاري بين لبنان وبلغاريا كانت في 2018 ووصلت قيمته الى 175 مليون يورو ونريد العودة اليه وتخطيه

الرئيس البلغاري رومين راديف: ناقشنا عددًا من المسائل التي تخص منطقة الشرق الأوسط وعبرت عن دعمي للجهود التي يبذلها لبنان وندعم الحوار بين الإتحاد الأوروبي ولبنان