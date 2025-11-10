وصول الرئيس السوريّ أحمد الشرع إلى البيت الأبيض للقاء الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب

رئيس الحكومة نواف سلام: أنا وجيلي اخطأنا في الماضي بتغليب تعاطفنا مع القضية الفلسطينية وبالدعوة لحرية العمل الفدائي على حساب لبنان وحملنا لبنان اكثر مما يحتمل ولكن اصحاب نظرية "قوة لبنان في ضعفه" كانوا ايضا على خطأ

