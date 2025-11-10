النائب فريد البستاني يناشد الجيش والدفاع المدني التدخل بقوّة اكبر لاخماد الحرائق في احراج وأحياء بلدات الزعرورية والمطلة والجليلية

يسرائيل هيوم: المبعوثان ويتكوف وكوشنر يجتمعان مع نتنياهو صباح اليوم لبحث المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب

الوكالة الوطنية للإعلام: قوة إسرائيلية فجرت عند الأولى من بعد منتصف الليل ثلاثة منازل في بلدة حولا - قضاء مرجعيون تعود لأشقاء من آل شحيمي