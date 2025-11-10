الدويهي لـ"عشرين_30": وزير المال الحالي يقوم بعمل معقول في ما خص العمل مع صندوق النقد ويجب الا نفوت الفرصة وعلينا حماية المشروع السياسي القائم على استعادة الدولة والخروج من المحاور والانتخابات النيابية المقبلة مفصلية

