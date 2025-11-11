الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
25
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
23
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة ولا إصابات
آخر الأخبار
2025-11-11 | 02:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مسيّرة اسرائيلية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة ولا إصابات
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
اسرائيلية
قنبلة
الضهيرة
إصابات
التالي
الوكالة الوطنية: تسلل قوة من الجيش الاسرائيليّ فجرًا إلى منطقة الخانوق في بلدة عيترون لتفجير أربعة منازل
انحسار حرائق سببتها الغارات على الجرمق والعيشية واستمرارها في الريحان وعرمتى لصعوبة الوصول لإطفائها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
منوعات
05:21
"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم
منوعات
05:21
"الحبّ جميل لكن التخفيضات أجمل".... إليكم القصة الكاملة لـ"11/11": من عيد العزاب الى أكبر مهرجان تسوّق بالعالم
0
أخبار دولية
05:19
عملية انتحارية في إسلام أباد
أخبار دولية
05:19
عملية انتحارية في إسلام أباد
0
أخبار لبنان
05:02
تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم
أخبار لبنان
05:02
تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم
0
آخر الأخبار
04:52
وزير الداخلية الباكستانيّ: مقتل 12 شخصًا في تفجير انتحاريّ في إسلام اباد
آخر الأخبار
04:52
وزير الداخلية الباكستانيّ: مقتل 12 شخصًا في تفجير انتحاريّ في إسلام اباد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:19
عملية انتحارية في إسلام أباد
أخبار دولية
05:19
عملية انتحارية في إسلام أباد
0
أخبار لبنان
05:02
تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم
أخبار لبنان
05:02
تدابير سير بسبب أعمال تزفيت على المسلك الغربيّ من جبيل حتى نهر إبراهيم
0
آخر الأخبار
04:52
وزير الداخلية الباكستانيّ: مقتل 12 شخصًا في تفجير انتحاريّ في إسلام اباد
آخر الأخبار
04:52
وزير الداخلية الباكستانيّ: مقتل 12 شخصًا في تفجير انتحاريّ في إسلام اباد
0
أخبار لبنان
04:40
في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”
أخبار لبنان
04:40
في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
تقارير نشرة الاخبار
2025-09-29
لبنان والجزائر... جسور الذاكرة وآفاق الشراكة
0
آخر الأخبار
2025-10-13
مصلحة السجون الإسرائيلية: إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلقوا بموجب الاتفاق
آخر الأخبار
2025-10-13
مصلحة السجون الإسرائيلية: إتمام عملية الإفراج عن 1986 أسيرا فلسطينيا أطلقوا بموجب الاتفاق
0
آخر الأخبار
2025-10-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة الداخلية تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة
آخر الأخبار
2025-10-10
إذاعة الجيش الإسرائيلي: وزارة الداخلية تنشر أسماء الأسرى الفلسطينيين الذي سيفرج عنهم في إطار الصفقة
0
أخبار لبنان
2025-10-21
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
أخبار لبنان
2025-10-21
المجلس النيابي جدد انتخاب أميني السر و3 مفوضين وانتخب اعضاء اللجان مع تعديل طفيف على لجنتي الاعلام وتكنولوجيا المعلومات
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
القضاء جزء من قالب الحلوى
تقارير نشرة الاخبار
13:29
القضاء جزء من قالب الحلوى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
منوعات
2025-11-10
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
منوعات
2025-11-10
"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)
3
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
4
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
5
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
6
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
7
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
8
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More