نواف سلام في الذكرى الـ80 لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط: الشركة لم تحمل إسم بيروت أو لبنان بل اختارت أن تمثل الشرق الأوسط بأسره

2025-11-11 | 07:30
نواف سلام في الذكرى الـ80 لتأسيس شركة طيران الشرق الأوسط: الشركة لم تحمل إسم بيروت أو لبنان بل اختارت أن تمثل الشرق الأوسط بأسره

 
 
نواف سلام: الميدل ايست كانت من أوائل الشركات العربية التي تبنّت مفاهيم الإدارة الحديثة وأدخلت التقنيات الجديدة في التدريب والصيانة والخدمات الجوية وأصبحت الميدل ايست مع مرور الزمن نموذجا للمؤسسة اللبنانية الحديثة
آخر الأخبار

