"حتما"... رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال مقابلة مصوّرة في الرياض أن نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2026 ستكون الأخيرة له "حتما"، منهيا بذلك حقبة تاريخية.



وسيخوض مهاجم النصر السعودي الذي شرح أنه يتقدّم بالعمر ويرغب بالاعتزال قريبا، المونديال الذي تستضيف الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك نسخته الثالثة والعشرين، للمرة السادسة في مسيرته.



وأجاب رونالدو (40 عاما) خلال منتدى سعودي عبر الفيديو، بعد سؤاله عمّا إذا كانت نسخة 2026 ستكون مشاركته الختامية في كأس العالم "نعم، حتما. سأكون في الحادية والأربعين من عمري وأعتقد أنها ستكون اللحظة المناسبة".



وأكّد نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي السابق، أنه سيعتزل "قريبا".



وتابع "لنكن صريحين، حين أقول قريبا، فأقصد ربما سنة أو سنتين إضافييتين في اللعبة".



وكان رونالدو قد انضم إلى النصر قادما من يونايتد عام 2022 بعد فترة ثانية قضاها في إنكلترا. وأصبح الوجه الأبرز لكرة القدم في الدولة الخليجية الغنية بالنفط التي استقطبت العديد من نجوم كرة القدم بعقود ضخمة في إطار حملة رياضية واسعة استعدادا لاستضافة مونديال 2036.



المصدر: فرانس برس