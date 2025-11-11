الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
سانا عن مصدر أمني: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف منطقتين في ريف السويداء بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار

آخر الأخبار
2025-11-11 | 14:39
سانا عن مصدر أمني: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف منطقتين في ريف السويداء بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار
0min
سانا عن مصدر أمني: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف منطقتين في ريف السويداء بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار

 
 
انحسار حرائق سببتها الغارات على الجرمق والعيشية واستمرارها في الريحان وعرمتى لصعوبة الوصول لإطفائها
ارتفاع في أسعار المحروقات
LBCI السابق

آخر الأخبار

LBCI
خبر عاجل
15:07

سي.بي.إس نيوز: السعودية تستضيف قمة استثمارية بواشنطن في 19 تشرين الثاني

LBCI
منوعات
15:00

بدت كمتسوقة عادية... لصّة تسرق حقيبة يد سيدة داخل متجر وفيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
آخر الأخبار
14:40

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أميركي: واشنطن معنية بحل أزمة مقاتلي رفح دون تعطيل التقدم بتنفيذ مراحل الإتفاق

LBCI
آخر الأخبار
14:39

سانا عن مصدر أمني: مجموعات خارجة عن القانون تستهدف منطقتين في ريف السويداء بخرق لاتفاق وقف إطلاق النار

LBCI
منوعات
15:00

بدت كمتسوقة عادية... لصّة تسرق حقيبة يد سيدة داخل متجر وفيديو يوثّق اللحظة!

LBCI
آخر الأخبار
14:40

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أميركي: واشنطن معنية بحل أزمة مقاتلي رفح دون تعطيل التقدم بتنفيذ مراحل الإتفاق

LBCI
رياضة
13:31

بعد إصابته في الفك... مهاجم توتنهام الإنكليزي يتجنب الخضوع لعملية جراحية

LBCI
صحة وتغذية
12:48

5 عادات نوم سيئة قد تُسرّع شيخوخة الدماغ لأشهر عدّة... هذا ما كشفه الباحثون!

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-04

الإمارات تدين استهداف الجيش الإسرائيلي لقوات حفظ السلام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
09:08

روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
12:11

الرئيس عون عاد إلى بيروت مختتمًا زيارته إلى بلغاريا

LBCI
خبر عاجل
2025-11-07

الرئيس سلام ردًا على بيان "حزب الله": قرار الحرب والسلم مُسترد للدولة ولا أحد لديه قرار بذلك سواها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

العراق ينتخب.. وايران وأميركا تراقبان من بعيد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

أميركا-سوريا صفحة جديدة وإشادة قوية من ترامب بالشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

الميدل إيست تحتفل بثمانين عامًا من التحليق… وتستعد لإطلاق فلاي بيروت للطيران الاقتصادي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ارقام المغتربين المسجلين للإقتراع متدنية جداً...وهكذا يتوزعون بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

كونوا جزءًا من زيارة قداسة البابا… إليكم كيفية المشاركة في الفعاليات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

بين النفوذ والعدالة… فيديو مرافق سياسي يعتدي على شاب سوري يُشعل الرأي العام في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:18

إسرائيل تعرض أمام كوشنير خريطة لما سمّته "مسار إعادة تأهيل حزب الله"

LBCI
أمن وقضاء
13:12

تفتيش المنازل في الجنوب... طرح اسرائيلي مرفوضٌ لبنانياً

LBCI
أمن وقضاء
13:09

من بكاسين إلى عكار: غابات لبنان تحت النار

LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
10:04

شعبة المعلومات توقف مطلق النار في حادثة جبيل بعد عملية رصد دقيقة في مجدلبعنا

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
أخبار لبنان
11:57

جلسة لمجلس الوزراء الخميس في السراي الكبير... إليكم جدول الأعمال

LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

