النائب أحمد الخير لـ"حوار المرحلة": هناك اجماع على أن العدو الاساسي لهذا البلد هو اسرائيل ولكن يجب ان نسأل هل اعتدت اسرائيل على لبنان أم من خلال حرب الاسناد ومصادرة القرار بالحرب والسلم من قبل حزب الله أدى الى ذلك؟

