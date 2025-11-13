فارس سعيد للـLBCI: نكتشف يوما بعد يوم أن هناك طلاقا مسيحيا من فكرة لبنان وفكرة العيش المشترك وما ينفع المسيحي هو السلام

التالي

الخبير الدستوري سعيد مالك للـLBCI: على الرئيس بري ان يتعاطى بكل مسؤولية مع مشروع القانون المعجل المكرر والانتخابات في خطر والحكومة غير قادرة على انجاز انتخابات مجتزأة