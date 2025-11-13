الخبير الدستوري سعيد مالك للـLBCI: على الرئيس بري ان يتعاطى بكل مسؤولية مع مشروع القانون المعجل المكرر والانتخابات في خطر والحكومة غير قادرة على انجاز انتخابات مجتزأة

التالي

سعيد مالك للـLBCI: الدستور يقول إنه لا يجوز لاي سلطة دستورية أن تعطل عمل سلطة دستورية اخرى والرئيس بري ملزم بطرح مشاريع القوانين على الهيئة العامة واذا لم يقم بذلك فعلى رئيس الجمهورية التحرك وتوجيه رسالة الى مجلس النواب لحثه على مناقشة قانون الانتخاب