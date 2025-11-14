يعقوبيان لـ #جدل: أطلب من السفير الاميركي الجديد أن يستمع الى جميع الاطراف ولا يتأثر بطرف معيّن لديه اهداف معينة

مصدران بحريان لرويترز: تقييم أولي يشير إلى أن الحرس الثوري حرك ناقلة النفط الخام تالارا نحو الساحل الإيراني

مصدران بحريان لرويترز: تقييم أولي يشير إلى أن الحرس الثوري حرك ناقلة النفط الخام تالارا نحو الساحل الإيراني

مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان: الفظائع في الفاشر بالسودان هي "أخطر الجرائم" التي كانت متوقعة وكان يمكن منعها