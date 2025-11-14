الأخبار
يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة

أخبار لبنان
2025-11-14 | 15:23
مشاهدات عالية
يعقوبيان لـ"جدل": بري عرّاب النظام الحاليّ وهناك مصارف ترفض إعادة الرسملة

أكّدت النائبة بولا يعقوبيان أنّ تحذيرات الوفد الأميركيّ كانت جِدية، لافتتًا إلى وجود تشديد على مسألة التدقيق في الحسابات.

كما لفتت ضمن حديث في برنامج "جدل" إلى ما يُحكى بأنّ حاكم مصرف لبنان لا يريد هذا التدقيق.

وقالت: "هناك مؤشرات تقول إنّ حاكم مصرف لبنان يرفض مسألة إعادة رسملة المصارف في حال هذا يسمح للمودعين بالحصول على الودائع إذًا هناك تضليل كبير في شأن هذه المسألة".

وتوجّهت يعقوبيان إلى حاكم مصرف لبنان بالقول: "لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك".

وشددت على وجود مصارف ترفض إعادة الرسملة لكي لا تتحمّل المسؤولية "لذلك تُصرف الملايين من أموال المودعين لنشر سردية موحّدة فالـIMF يطالب بميزانيات صحيحة للتديين".

وشددت يعقوبيان على أنّ الموضوع الإصلاحيّ لم يعد أساسيًا وأولوية لدى الطرف الأميركيّ فالأولوية تكمن في شأن سحب السلاح وحسب.

أمّا في شأن شكوى مرفوعة عليها، فاعتبرت أنّ المفروض أن تدّعي على منصة تابعة لحزب الله غيّرت كلامها وليس العكس.

وأشارت إلى أنّ الموفد الأميركيّ توم براك كان على ثقة بأنّ ما قدّمه الطرف اللبنانيّ ستقبل به إسرائيل وانصدم عندما أتى الرد بمنطقة اقتصادية.

ورأت أنّ رئيس الوزراء الإسرائيليّ بنيامين نتنياهو لا يريد سحب السلاح فهو حجة له ليستخدمها في الانتخابات المقبلة.

وقالت إنّ الرئيس نبيه بري هو عرّاب النظام الحاليّ ومن ثعالب "اللعبة".

