إحصاءات غرفة التحكم المروري: ١١ جريحًا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

2025-11-15 | 00:11
إحصاءات غرفة التحكم المروري: ١١ جريحًا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
0min
إحصاءات غرفة التحكم المروري: ١١ جريحًا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية

 
 
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا في كل أنحاء قطاع غزة
زُحمة سير خانقة عند اوتوستراد صربا ننتيجة فيضان الطرقات وغزارة الأمطار
آخر الأخبار

آخر الأخبار
05:52

الحرس الثوري الإيراني يؤكد إحتجاز ناقلة نفط في الخليج

أخبار لبنان
05:52

الحاج حسن: أميركا ليست وسيطاً عادلاً وهي من يقود المشروع الصهيوني في المنطقة

آخر الأخبار
05:40

وسائل إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية في طريقها إلى سنغافورة

أخبار لبنان
05:27

وزارة الثقافة ترد على قرار تدمير مسرح بيروت: نلتزم إحترام القانون وتطبيق القرارات القضائية كافة

آخر الأخبار
05:52

الحرس الثوري الإيراني يؤكد إحتجاز ناقلة نفط في الخليج

آخر الأخبار
05:40

وسائل إعلام: الحرس الثوري الإيراني يحتجز ناقلة تحمل مواد بتروكيماوية في طريقها إلى سنغافورة

آخر الأخبار
04:22

الكاتب والصحافي فؤاد خوري الحلو للـLBCI: الفرنسي لديه رزمة أوراق تفاوضية يُحاول جمعها لتقوية موقفه ولا سيما بالاقتصاد

فنّ
03:54

بانيذ فريوسفي تُلهم الشابات لتحقيق أحلامهنّ الموسيقية: أول قائدة أوركسترا في إيران

آخر الأخبار
04:22

الكاتب والصحافي فؤاد خوري الحلو للـLBCI: الفرنسي لديه رزمة أوراق تفاوضية يُحاول جمعها لتقوية موقفه ولا سيما بالاقتصاد

أمن وقضاء
2025-11-08

في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

رياضة
07:18

رونالدو يُطرد لأول مرة في تاريخه الدولي... وقد يغيب عن افتتاح كأس العالم المقبل

حال الطقس
2025-10-27

الاستقرار الجوي مستمر... اليكم تفاصيل الطقس

تقارير نشرة الاخبار
13:42

هذه هي الجوائز التي تسلمتها ملكة جمال لبنان بيرلا حرب

تقارير نشرة الاخبار
13:40

الـ burnout... أو حين يتحوّل العمل الى عبء

تقارير نشرة الاخبار
13:35

مغارة جعيتا تفتح أبوابها من جديد وتوصيات من اللجنة الفنية

تقارير نشرة الاخبار
13:33

"الدواء هو الداء": أدوية منتهية الصلاحية في احدى الصيدليات في البترون

تقارير نشرة الاخبار
13:30

صياغة عقيدة الدفاع الإسرائيلية على الحدود مع لبنان مجددًا: ضربة أم لا

أخبار لبنان
13:27

من بسوس في قضاء عاليه... قصة سفير أميركا الجديد لدى لبنان ميشال عيسى

تقارير نشرة الاخبار
13:23

وساطة فرنسية بين لبنان وسوريا لترسيم الحدود

تقارير نشرة الاخبار
13:20

ايجابية في العلاقة بين السعودية ولبنان وترقب لنتائجها الاسبوع المقبل

مقدمة نشرة الاخبار
13:07

مقدمة النشرة المسائية 14-11-2025

أمن وقضاء
07:57

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

موضة وجمال
07:30

سارة-لينا بو جودة تخطف الأنظار بلباس البحر ضمن فعاليات مسابقة ملكة جمال الكون (فيديو)

أمن وقضاء
07:01

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

آخر الأخبار
12:40

السفارة الأميركية في بيروت: وصول السفير المعيَّن ميشال عيسى إلى لبنان

خبر عاجل
14:11

البستاني لـ #جدل : هناك تشدد أمنيّ ولا وجود الآن لحزب الله في المرفأ والمطار والوفد الأميركيّ يملك معلومات عن تمويلات الحزب كلها بالتفاصيل ويريدون إيقاف القرض الحسن

أمن وقضاء
07:15

تعميم صورة القاصر المفقودة ليا صفا...

خبر عاجل
15:20

يعقوبيان لـ #جدل إلى حاكم مصرف لبنان : لا أملك Agenda ضدك ورحلة قرض الحسن إلى القضاء وهذا عملك

حال الطقس
03:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

