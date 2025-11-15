الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لبنان بقصّة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بن غفير: أدعو رئيس الوزراء الى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل

آخر الأخبار
2025-11-15 | 14:49
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بن غفير: أدعو رئيس الوزراء الى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بن غفير: أدعو رئيس الوزراء الى توضيح أن إسرائيل لن تسمح بإقامة دولة فلسطينية بأي شكل

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

غفير:

الوزراء

توضيح

إسرائيل

بإقامة

فلسطينية

LBCI التالي
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: الذخائر غير المنفجرة تشكل تهديدا خطيرا في كل أنحاء قطاع غزة
إحصاءات غرفة التحكم المروري: ١١ جريحًا في ٦ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:59

قتلى بهجوم لمتمردين في شرق الكونغو الديموقراطية

LBCI
أخبار دولية
16:13

زيلينسكي يجدد مطالبته بمزيد من أنظمة الدفاع الجوي

LBCI
أخبار دولية
15:31

البرازيل ترحب بخفض ترامب رسوما جمركية وتطالب بالمزيد

LBCI
أخبار دولية
15:28

غرق 4 أشخاص في انقلاب قاربي مهاجرين قبالة سواحل ليبيا

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
15:20

إليكم السبب الحقيقي خلف تناول المزيد من الطعام في الشتاء... ونصائح مفيدة بانتظاركم

LBCI
آخر الأخبار
14:42

القناة 13 الإسرائيلية: خلافات جوهرية بين إسرائيل والولايات المتحدة بشأن كيفية المضي قدما بشأن تنفيذ الاتفاق

LBCI
آخر الأخبار
14:41

القناة 13 الإسرائيلية: واشنطن تدفع نحو تنفيذ المرحلة التالية من اتفاق إنهاء الحرب في غزة وفق خطة ترامب

LBCI
آخر الأخبار
14:32

الهلال الأحمر الليبي: غرق 4 على الأقل في انقلاب قاربين يحملان 95 مهاجرا غير نظامي قبالة سواحل ليبيا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2025-10-22

إعلان اسم خاطئ يربك المتسابقات... موقف حرج تتعرض له شابة في مسابقة جمالية! (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
2025-09-14

نتانياهو: زيارة روبيو لإسرائيل تُظهر قوة التحالف الإسرائيليّ-الأميركيّ

LBCI
أخبار دولية
2025-09-12

الشرع: كان لدى إسرائيل مخطط لتقسيم سوريا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-14

غارة اسرائيلية استهدفت منطقة الحضايا بين وادي جيلو ويانوح شرق مدينة صور

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
14:12

باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ما وراء الرمح الجنوبي: هل تستهدف واشنطن مهربي المخدرات أم ثروات فنزويلا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

هكذا ترسم الكتلة الوطنية مسارها السياسي

LBCI
أخبار لبنان
13:23

هبة نصر: السفير الاميركي الجديد صديق ترامب والمكلف الوحيد بملف لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

LBCI
أخبار لبنان
13:07

الاحمري: الموقف السعودي المتقدم حيال لبنان استثنائي ويؤسس لمرحلة ايجابية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:28

برّي: هناك غزوة تستهدفني شخصياً..لا خوف من فتنة داخلية ومزاعم تهريب السلاح "كاذبة"

LBCI
حال الطقس
03:24

المنخفض الجويّ ينحسر غدًا...والحرارة تعود الى ارتفاعها منتصف الأسبوع

LBCI
أخبار لبنان
11:05

عون طلب من رجي تكليف بعثة لبنان لدى الامم المتحدة برفع شكوى ضد اسرائيل لاقدامها على بناء جدار إسمنتي على الحدود اللبنانية

LBCI
خبر عاجل
09:57

معلومات للـLBCI: من المتوقع وصول الأمير يزيد بن فرحان الى بيروت في ساعات الفجر الاولى

LBCI
أخبار دولية
09:56

البابا لاوون أمام نجوم من عالم السينما: الفن السابع وسيلة "رجاء" وسط العنف والحروب

LBCI
خبر عاجل
06:33

برّي: لقد حذرت من رمي كرة النار إلى المجلس النيابي ولا أدري لماذا الحكومة ألّفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما ورمت هذه الكرة على المجلس النيابي وحتى الآن لم استلم أي شيء من الحكومة

LBCI
اسرار
23:48

اسرار الصحف 15-11-2025

LBCI
أمن وقضاء
06:19

شعبة المعلومات تقبض عليهما يروّجان المخدّرات على متن درّاجة آلية في مناطق كسروان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More