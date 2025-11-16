الأخبار
رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: علينا أن نكون مستعدين لهجوم واسع ولاحتلال مناطق خلف الخط الأصفر
آخر الأخبار
2025-11-16 | 10:17
رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: علينا أن نكون مستعدين لهجوم واسع ولاحتلال مناطق خلف الخط الأصفر
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار دولية
11:44
رئيس مجلس النواب الأميركي: "ليس هناك ما نخفيه" في ملفات إبستين
أخبار دولية
11:44
رئيس مجلس النواب الأميركي: "ليس هناك ما نخفيه" في ملفات إبستين
0
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
خبر عاجل
11:29
فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا
0
خبر عاجل
11:13
إقفال صناديق الاقتراع للدورة الثانية لانتخاب نقيب للمحامين
خبر عاجل
11:13
إقفال صناديق الاقتراع للدورة الثانية لانتخاب نقيب للمحامين
0
أخبار لبنان
11:00
هاني: فتح الأسواق السعودية يعيد الحياة لشرايين التصدير الزراعي اللبناني… وهذه أبرز الأرقام
أخبار لبنان
11:00
هاني: فتح الأسواق السعودية يعيد الحياة لشرايين التصدير الزراعي اللبناني… وهذه أبرز الأرقام
عالم الطبخ
11:00
الكسكس بطريقة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
عالم الطبخ
11:00
الكسكس بطريقة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)
0
آخر الأخبار
10:53
مركز بحنس: الهزة الارضية التي شعر بها سكان البقاع قوتها 2.8 درجات ومركزها زحلة
آخر الأخبار
10:53
مركز بحنس: الهزة الارضية التي شعر بها سكان البقاع قوتها 2.8 درجات ومركزها زحلة
0
أخبار دولية
10:51
الهند: توقيف شريك منفذ الهجوم الانتحاريّ بسيارة في نيودلهي
أخبار دولية
10:51
الهند: توقيف شريك منفذ الهجوم الانتحاريّ بسيارة في نيودلهي
0
آخر الأخبار
10:37
التحكم المروري: تمت ازالة الشاحنة محلة مكسة باتجاه المريجات والسير الى تحسن تدريجي
آخر الأخبار
10:37
التحكم المروري: تمت ازالة الشاحنة محلة مكسة باتجاه المريجات والسير الى تحسن تدريجي
0
أخبار لبنان
04:21
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
أخبار لبنان
04:21
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
0
آخر الأخبار
2025-10-28
الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
آخر الأخبار
2025-10-28
الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة
0
أمن وقضاء
2025-11-14
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
أمن وقضاء
2025-11-14
أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني
0
صحة وتغذية
2025-11-10
ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة
صحة وتغذية
2025-11-10
ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة
0
أخبار دولية
07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
أخبار دولية
07:18
نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”
0
تقارير نشرة الاخبار
06:58
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
تقارير نشرة الاخبار
06:58
انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟
0
أخبار لبنان
04:49
"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله
أخبار لبنان
04:49
"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله
0
أخبار لبنان
04:21
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
أخبار لبنان
04:21
الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا
0
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
0
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
أخبار لبنان
14:12
باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
تقارير نشرة الاخبار
13:52
من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
تقارير نشرة الاخبار
13:49
منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
تقارير نشرة الاخبار
13:44
وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر
1
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
أخبار لبنان
09:49
صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين
2
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
أمن وقضاء
03:22
توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء
3
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
حال الطقس
03:35
مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد
4
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
أمن وقضاء
03:16
وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان
5
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
أخبار لبنان
02:20
حسن خليل يلتقي عراقجي
6
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
خبر عاجل
10:12
مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي
7
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
تقارير نشرة الاخبار
13:20
الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة
8
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
أخبار لبنان
05:48
بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية
