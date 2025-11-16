الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: علينا أن نكون مستعدين لهجوم واسع ولاحتلال مناطق خلف الخط الأصفر

آخر الأخبار
2025-11-16 | 10:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: علينا أن نكون مستعدين لهجوم واسع ولاحتلال مناطق خلف الخط الأصفر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رئيس أركان الجيش الإسرائيليّ: علينا أن نكون مستعدين لهجوم واسع ولاحتلال مناطق خلف الخط الأصفر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

أركان

الجيش

الإسرائيليّ:

علينا

مستعدين

لهجوم

ولاحتلال

مناطق

الأصفر

LBCI التالي
التحكم المروري: قتيل و ١٠ جرحى في ١٠ حوادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
إليكم السبب الحقيقي خلف تناول المزيد من الطعام في الشتاء... ونصائح مفيدة بانتظاركم
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
11:44

رئيس مجلس النواب الأميركي: "ليس هناك ما نخفيه" في ملفات إبستين

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
خبر عاجل
11:13

إقفال صناديق الاقتراع للدورة الثانية لانتخاب نقيب للمحامين

LBCI
أخبار لبنان
11:00

هاني: فتح الأسواق السعودية يعيد الحياة لشرايين التصدير الزراعي اللبناني… وهذه أبرز الأرقام

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
11:00

الكسكس بطريقة مميزة مع الشيف حنا طويل (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
10:53

مركز بحنس: الهزة الارضية التي شعر بها سكان البقاع قوتها 2.8 درجات ومركزها زحلة

LBCI
أخبار دولية
10:51

الهند: توقيف شريك منفذ الهجوم الانتحاريّ بسيارة في نيودلهي

LBCI
آخر الأخبار
10:37

التحكم المروري: تمت ازالة الشاحنة محلة مكسة باتجاه المريجات والسير الى تحسن تدريجي

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:21

الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-28

الجزيرة: غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في حي الصبرة جنوب مدينة غزة

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-14

أدرعي: الجيش الاسرائيلي يكشف عن وحدة الاغتيالات التابعة لحزب الله التي اغتالت إلياس الحصروني

LBCI
صحة وتغذية
2025-11-10

ثورة في علاج ضغط الدم... دواء يمنح حماية كاملة طوال 24 ساعة ويقلل خطر الجلطات القاتلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:18

نتنياهو: سننزع سلاح غزة… وحماس ستُجرَّد منه “بالطريقة السهلة أو الصعبة”

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
06:58

انطلاق انتخابات نقابة المحامين في بيروت…ماذا في جديدها؟

LBCI
أخبار لبنان
04:49

"حزب الله" أحيا ذكرى شهداء دبعال وعزالدين: الضغط الاقتصادي والمالي سيصيب الشعب كله

LBCI
أخبار لبنان
04:21

الراعي: إنّ نهوض لبنان لا يبدأ من الخطابات بل من إيمانٍ بأنّ الله لا يزال حاضرًا في تاريخنا

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

LBCI
أخبار لبنان
14:12

باسيل: "الفسّيدون" على رئيس الجمهورية عملاء صغار يريدون خراب البلد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:52

من لا تكتب أثناء القيادة إلى اكتب بينما تقود

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

منظمة الـACS تكشف عن نقلة نوعية في الرياضات القتالية في الـ٢٠٢٦

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

وثائق إبستين: شبكة نفوذ عالمية... ورسائل تضع توم براك تحت المجهر

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
أمن وقضاء
03:22

توقيف أب بتهمة التحرّش والعنف الأسري بحقّ أولاده… وقوى الأمن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي اعتداء

LBCI
حال الطقس
03:35

مرتفع جويّ في طريقه الى لبنان...والحرارة الى ارتفاع من جديد

LBCI
أمن وقضاء
03:16

وزير الداخلية يوجّه سلسلة توصيات لتعزيز السلامة المرورية وتفعيل إجراءات مراقبة السير في لبنان

LBCI
أخبار لبنان
02:20

حسن خليل يلتقي عراقجي

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:20

الاحتلال الاسرائيلي يزعم بتوقيت مريب اغتيال حزب الله للياس الحصروني... اتهام من دون أدلة

LBCI
أخبار لبنان
05:48

بلدية زحلة تطلق اسم أسعد نكد على الشارع المؤدي لشركة الكهرباء تكريماً لمسيرته الريادية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More