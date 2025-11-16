شعبة المعلومات توقف مروّج مخدّرات في جبل لبنان

حدّدت شعبة المعلومات في قوى الأمن الدّاخليّ هُويّة مروّج مخدّرِات في جبل لبنان، بعدما توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن قيام مجهول بذلك.

وأعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ – شعبة العلاقات العامّة في بلاغ أنّه يُدعى:

ع. ق. (مواليد عام ١٩٩٥، سوريّ الجنسية)

وتاريخ 19-10-2025 أوقفته إحدى دوريات شعبة المعلومات في محلّة البساتين.

وضبطت بحوزته كمّيّة من مادّة حشيشة الكيف، /6/ دفاتر ورق لفّ، غلاف مسدّس، مبلغ ماليّ، وهاتف خليويّ.

واعترف بما نُسِبَ إليه لجهة قيامه بترويج المخدِّرات وتعاطيها.

وأجري المقتضى القانونيّ بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء.