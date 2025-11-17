حزب العمال الكردستانيّ أعلن انسحابه من منطقة في شمال العراق

أعلن حزب العمال الكردستانيّ انسحابه من منطقة في شمال العراق "كانت تشكّل خطر نشوب صراع" وهي حدودية مع تركيا، في خطوة تهدف إلى دعم عملية السلام مع أنقرة.



وقال الحزب في بيان نشرته وكالة فرات للأنباء المقرّبة من الأكراد: "في حلول مساء 16 تشرين الثاني، انسحبت قواتنا من منطقة زاب التي كانت تُشكل خطر نشوب صراع، إلى مناطق أخرى ملاءمة" في ما يشكّل "مساهمة عملية هامة في تطوير ونجاح عملية السلام".