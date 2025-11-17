الأخبار
الجميّل من دار المطرانية المارونية في كندا: الاشتباك السياسي مستمر مع "حزب الله" لأنه يرفض قيام الدولة
أخبار لبنان
2025-11-17
الجميّل من دار المطرانية المارونية في كندا: الاشتباك السياسي مستمر مع "حزب الله" لأنه يرفض قيام الدولة
استضاف راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول - مروان تابت في دار المطرانية مؤتمرًا حضره رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.
وتوجّه النائب سامي الجميّل إلى المطران تابت بكلمات تقدير لافتة، متمنّيًا له التوفيق في مهمته "جامعًا للكل" داخل الأبرشية.
وأشار إلى أنّ الكتائب ستبقى إلى جانب الكنيسة وكل القوى الحيّة في الاغتراب "في كل المناسبات وبكل الظروف".
وشدّد على أنّ "اللبنانيين في الداخل والخارج يتشاركون الرؤية نفسها للبنان: دولة سيّدة مستقلّة، يحكمها القانون، تقوم على المساواة بين المواطنين، منفتحة على العالم، واقتصادها قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل".
وقدّم الجميّل تشخيصًا واضحًا لواقع المواجهة مع "حزب الله"، فاعتبر أنّ هناك "اشتباكًا سياسيًا مستمرًا بين الكتائب وحزب الله، لأنّ حزب الله يرفض حتى اللحظة مبادئ قيام الدولة، حصرية السلاح، المساواة بين اللبنانيين، والوجود تحت سقف الدولة ولبنان أولًا"، ويصرّ على ربط البلد بإيران وأيديولوجيات لا علاقة لها بلبنان".
وشدّد في المقابل على أنّ واجبه لا يقتصر على الاعتراض، بل يشمل تقديم بديل واضح للطائفة الشيعية ولجمهور المقاومة عمومًا، "حتى إذا قرّر يومًا ما أن يتخلص من هذا الاشتباك، يكون أمامه مشروع واضح".
وقدّم الجميّل هذا البديل على شكل سلّة متكاملة تبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة والجيش، وتُستكمل باعتماد الحياد عن صراعات المحاور، على أن يتبعها إقرار اللامركزية ثم عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة يُمهّد إلى طوير النظام السياسي.
وأوضح أنّ "الخيارات في لبنان محصورة بين ثلاثة مسارات: إمّا أن تنتصر رؤية الدولة السيّدة عبر الآليات الديمقراطية؛ أو تنتصر رؤية السلاح خارج الدولة؛ أو يُصار إلى حلّ توافقي يضمن المساواة بين اللبنانيين وعدم كسر أي مكوّن".
أخبار لبنان
آخر الأخبار
