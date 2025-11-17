الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
الجميّل من دار المطرانية المارونية في كندا: الاشتباك السياسي مستمر مع "حزب الله" لأنه يرفض قيام الدولة

أخبار لبنان
2025-11-17 | 03:25
الجميّل من دار المطرانية المارونية في كندا: الاشتباك السياسي مستمر مع "حزب الله" لأنه يرفض قيام الدولة

استضاف راعي أبرشية كندا المارونية المطران بول - مروان تابت في دار المطرانية مؤتمرًا حضره رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل.

وتوجّه النائب سامي الجميّل إلى المطران تابت بكلمات تقدير لافتة، متمنّيًا له التوفيق في مهمته "جامعًا للكل" داخل الأبرشية.

وأشار إلى أنّ الكتائب ستبقى إلى جانب الكنيسة وكل القوى الحيّة في الاغتراب "في كل المناسبات وبكل الظروف".

وشدّد على أنّ "اللبنانيين في الداخل والخارج يتشاركون الرؤية نفسها للبنان: دولة سيّدة مستقلّة، يحكمها القانون، تقوم على المساواة بين المواطنين، منفتحة على العالم، واقتصادها قادر على جذب الاستثمارات وخلق فرص العمل".

وقدّم الجميّل تشخيصًا واضحًا لواقع المواجهة مع "حزب الله"، فاعتبر أنّ هناك "اشتباكًا سياسيًا مستمرًا بين الكتائب وحزب الله، لأنّ حزب الله يرفض حتى اللحظة مبادئ قيام الدولة، حصرية السلاح، المساواة بين اللبنانيين، والوجود تحت سقف الدولة ولبنان أولًا"، ويصرّ على ربط البلد بإيران وأيديولوجيات لا علاقة لها بلبنان".

وشدّد في المقابل على أنّ واجبه لا يقتصر على الاعتراض، بل يشمل تقديم بديل واضح للطائفة الشيعية ولجمهور المقاومة عمومًا، "حتى إذا قرّر يومًا ما أن يتخلص من هذا الاشتباك، يكون أمامه مشروع واضح".

وقدّم الجميّل هذا البديل على شكل سلّة متكاملة تبدأ بحصرية السلاح بيد الدولة والجيش، وتُستكمل باعتماد الحياد عن صراعات المحاور، على أن يتبعها  إقرار اللامركزية ثم عقد مؤتمر مصارحة ومصالحة يُمهّد إلى طوير النظام السياسي.

وأوضح أنّ "الخيارات في لبنان محصورة بين ثلاثة مسارات: إمّا أن تنتصر رؤية الدولة السيّدة عبر الآليات الديمقراطية؛ أو تنتصر رؤية السلاح خارج الدولة؛ أو يُصار إلى حلّ توافقي يضمن المساواة بين اللبنانيين وعدم كسر أي مكوّن".

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-28

الجميل: للتعاطي مع سلاح حزب الله على أساس أن هدفه الضغط لمنع قيام الدولة وترهيب الناس

LBCI
صحف اليوم
2025-09-23

جعجع لـ"الشرق الاوسط": حزب الله يعرقل قيام الدولة

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-05

النائب جورج عقيص لـ حوار المرحلة: خصمنا السياسي السلاح الذي يعيق قيام الدولة

LBCI
أخبار لبنان
2025-09-08

لقاء "سيدة الجبل": إستمرار السلاح يعني نسف إمكانية قيام دولة

LBCI
أخبار لبنان
07:58

سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية

LBCI
أخبار لبنان
07:35

مرقص بحث مع نقيب الصحافة في قانون الإعلام الجديد

LBCI
أخبار لبنان
06:54

رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات

LBCI
أمن وقضاء
03:37

الأشغال: صيانة فورية لمعالجة فجوة في الوصلة المعدنية على جسر جادة إلياس الهراوي - الحازمية

LBCI
فنّ
03:40

بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
05:12

الرئيس عون أمام وفد الإتحاد العربي للإنترنت والإتصالات: نثمن مبادرات الإتحاد ونرحب باختيار لبنان مقرًا لمشروع الحاضنة العربية لمشاريع الذكاء الإصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
06:36

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض

LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي

LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

