الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Yawmiyeh
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"حماس": ندعو الدول الضامنة للاتفاق إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنسانيّ وفتح المعابر

آخر الأخبار
2025-11-17 | 03:39
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;حماس&quot;: ندعو الدول الضامنة للاتفاق إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنسانيّ وفتح المعابر
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"حماس": ندعو الدول الضامنة للاتفاق إلى الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ البروتوكول الإنسانيّ وفتح المعابر

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الدول

الضامنة

للاتفاق

الضغط

الاحتلال

لإلزامه

بتنفيذ

البروتوكول

الإنسانيّ

المعابر

LBCI التالي
بعد تعرضه لحادث سيارة... أحمد سعد يطمئن جمهوره على حالته الصحية (فيديو)
الجميّل من دار المطرانية المارونية في كندا: الاشتباك السياسي مستمر مع "حزب الله" لأنه يرفض قيام الدولة
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:58

سلام استقبل وفدًا من شركة "Morgan Stanley ومطراني الجنوب وزحلة: لبنان يرسم مسارًا جديدًا قائمًا على الإصلاح والشفافية والنمو الاحتوائي

LBCI
أخبار دولية
07:56

وصول أوّل شحنة مقدمة من السعودية لقطاع الطاقة في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
07:53

مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لـ"سانا": لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين

LBCI
أخبار لبنان
07:40

الوزير حيدر يلتقي سفير البرازيل ووفدا من منظمة العمل الدولية

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:56

وصول أوّل شحنة مقدمة من السعودية لقطاع الطاقة في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
07:53

مصدر رسمي في وزارة الخارجية السورية لـ"سانا": لا صحة لما أوردته وكالة فرانس برس عن نية الحكومة السورية تسليم مقاتلين إلى الصين

LBCI
أخبار لبنان
06:54

رئيس الجمهورية وقّع مرسوم إحالة مشروع قانون تعديل قانون الانتخابات

LBCI
آخر الأخبار
06:36

الوكالة الوطنية: مسيرة اسرائيلية فوق أجواء بيروت وضواحيها على علو منخفض

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-15

الكتلة الوطنيّة ناقشت برنامجها السياسي ورؤيتها للمرحلة المقبلة... حلو: نريد انتخابات من دون سلاح

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-14

إليكم جدول أسعار المحروقات..

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-14

الأمن العام يوضح اختصاصات التطوع برتبة مفتش درجة ثانية متمرن

LBCI
آخر الأخبار
2025-10-18

القناة ١٢ الإسرائيلية عن مصادر: ويتكوف وكوشنر سيركزان على إنشاء قوة الاستقرار الدولية في غزة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
03:13

السفير الأميركيّ الجديد لدى لبنان بدأ جولته

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

نيران إسرائيلية تستهدف "اليونيفيل" مجددا وقائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

بطاقة إلكترونية عالمية أطلقها بنك بيروت في جامعة NDU

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

أغلى مونديال في التاريخ تذاكر 2026 تقفز بأكثر من 350%

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

اتفاقية تعاون بين جمعية بيروت ماراتون والمدرسة العليا للأعمال لنشر ثقافة الركض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

جيل الـGen Z مظلوم… وهذه الأسباب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

عالم الأبناء لم يعد سرًّا... ميتا تضع الأهل بين أطفالهم والذكاء الاصطناعيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

سلامة الطرقات في لبنان: قرارات طموحة… والتطبيق هو التحدّي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

عماد مرتينوس نقيبًا للمحامين بفارق 400 صوت عن منافسه إيلي بازرلي

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:49

صدور نتائج انتخاب عضوية نقابة المحامين

LBCI
حال الطقس
01:30

إرتفاع كبير بدرجات الحرارة... هذه تفاصيل طقس الأسبوع

LBCI
فنّ
05:28

بعد اعتناقه الديانة المسيحية أويس مخللاتي يوضح "اللغط الكبير" ويؤكد: الرب هو من أوصلني الى هنا

LBCI
خبر عاجل
13:07

الجزيرة نقلًا عن القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام

LBCI
خبر عاجل
11:29

فوز عماد مرتينوس المدعوم من القوات اللبنانية بمنصب نقيب المحامين بـ٢٤٣٦ صوتًا

LBCI
خبر عاجل
00:45

الجيش الإسرائيلي: قضينا على محمد علي شويخ أحد عناصر حزب الله والذي عمل ممثلًا محليًا في المنصوري في جنوب لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

السفير الاميركي في لبنان ميشال عيسى ببسوس

LBCI
خبر عاجل
10:12

مسعد أعلن انسحابه من منصب نقيب المحامين لينحصر التنافس بين مرتينوس وبازرلي

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More