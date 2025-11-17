وزير الثقافة عرض مع نورا الكعبي مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات

مسألة بناء شراكة في المجال الثقافي بين لبنان والامارات عرضها وزير الثقافة غسان سلامة مع وزيرة دولة في وزارة الخارجية الاماراتية نورا الكعبي التي اكدت ان العلاقة وطيدة بين البلدين.