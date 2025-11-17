وصول أوّل شحنة مقدمة من السعودية لقطاع الطاقة في سوريا

وصلت أمس أول شحنة من المنحة المقدمة من المملكة العربية السعودية لقطاع الطاقة في الجمهورية العربية السورية.



ورست ناقلة محملة بالبترول الخام السعوديّ في ميناء بانياس محملة بنحو 650 ألف برميل، تمثل الدفعة الأولى من المنحة البالغ حجمها الإجماليّ مليون وستمئة وخمسين ألف برميل من البترول الخام.



وكانت المملكة العربية السعودية، ممثلة بالصندوق السعوديّ للتنمية، والجمهورية العربية السورية، ممثلة بوزارة الطاقة السورية، قد وقعتا في 11 أيلول الماضي، على اتفاقية تقديم المنحة التي يتم تنفيذها ومتابعتها بإشراف وزارة الطاقة في المملكة، للإسهام في تعزيز تشغيل المصافي السورية وتحقيق الاستدامة التشغيلية والمالية، لدعم تنمية الاقتصاد ومواجهة التحديات الاقتصادية في سوريا، وتمكين القطاعات الحيوية فيها من النمو، ودعم الجهود الوطنية والدولية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



وتعكس المنحة جهود المملكة للإسهام في تحسين الظروف المعيشية للشعب السوريّ انطلاقًا من العلاقات الوثيقة بين البلدين.