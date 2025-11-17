وزارة الثقافة عرضت للتهديد الاسرائيليّ الخطير للمواقع الأثرية في زمن الحرب

عقد مدير عام الآثار سركيس خوري ومستشار وزير الثقافة للشؤون الأثرية جاد تابت مؤتمرًا صحافيًا بالتعاون مع جمعية "غرين سيدر ليبانون"، في مناسبة مرور عام على تهديد المعالم الأثرية في لبنان من قلعة شمع إلى قلعة بعلبك وغيرها من المواقع.



وشهد المؤتمر الصحافيّ إطلاق كتاب "اصداء الأبدية" المترجم إلى اللغتين الفرنسية والانكليزية والذي يتضمن عرضاً ل 34 موقعاً أثرياً في لبنان ولكيفية إدراجها على لائحة التراث العالمي وتحت الحماية المعززة لمنظمة الاونيسكو.



أوضحت رئيسة جمعية "غرين سيدر ليبانون" باسكال سعد أنه "في تشرين الثاني 2024، وُضع 34 موقعًا ثقافيًا واثريًا في لبنان تحت الحماية المُعزّزة من اليونسكو".



وكتاب "اصداء الأبدية" يسلّط الضوء على هذه المواقع المميّزة، ويوجّه تحية لكل الأشخاص والمؤسسات الذين عملوا وتعبوا حتى يتم هذا الإنجاز التاريخي لأن هذا التزام مشترك لحماية التراث اللبنانيّ".



ودعت القارئ ليعود ويكتشف لبنان: ليس فقط كـ”أرض الأرز”، بل كـ”مهد الحضارة”.



ثم قال مستشار وزير الثقافة للشؤون الأثرية جاد تابت: "منذ الاسابيع الأولى للعدوان الاسرائيلي خريف السنة الماضية، تعرضت المدن والقرى في جنوب لبنان وسهل البقاع لقصف متواصل".



وأكّد أنّ هذا القصف المكثف لم يتسبب بدمار واسع النطاق على المستويين الانسانيّ والمادي فحسب، بل شكّل ايضًا تهديدًا خطيرًا للمشهد الثقافيّ الفريد في هذه المناطق".



في الختام عرضت رئيسة "غرين سيدر ليبانون" للمواقع الـ34 التي تشملها الحماية المعزَّزة وهي:

1. معرض رشيد كرامي الدولي – طرابلس

2. بيبلوس (جبيل)

3. الموقع الأثري في أفقا

4. الموقع الأثري في نهر الكلب

5. معبد نحلة

6. الموقع الأثري في بعلبك

7. معبد قصَرنبا

8. نبع عين الجب – موقع أثري

9. متحف نقولا سرسق

10. المتحف الوطني في بيروت

11. معبد حصن مينا

12. الموقع الأثري في عنجر

13. معبد مجدل عنجر

14. الجسر الروماني في جب جنين

15. معبد عين حرشي والموقع الأثري

16. قلعة كيفون

17. قصر بيت الدين

18. موقع جيه – بورفيريون الأثري

19. معبد أشمون

20. المواقع الأثرية في صيدا

21. الموقع الأثري في الدكرمان

22. الموقع الأثري في تل البراق

23. الموقع الأثري في صرفند (ساريبتا)

24. الموقع الأثري في عدلون

25. المواقع الأثرية في الخرائب

26. المواقع الأثرية في صور

27. برك رأس العين والتراث المبني

28. قلعة شمع

29. الموقع الأثري في أم العمد

30. قلعة شفيق – قلعة الشقيف (بوفور)

31. قلعة دير كيفا – قلعة المران

32. معبد الهبارية

33. قلعة الدبية – شقرا

34. قلعة تبنين – قلعة تورون



وسُجلت مداخلات حول اهمية الآثار ودلالاتها إلى تاريخ وحضارة لبنان، وشددت رئيسة مجلس ادارة "تلفزيون لبنان" إليسار نداف إلى أن "من اولويات التلفزيون هي التركيز على الثقافة وتعزيز الوعي حول اهمية حماية تراثنا".