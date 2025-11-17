الأخبار
الرئيس سلام ناقش مع الوفد السعوديّ إجراءات استئناف الصادرات اللبنانية

أخبار لبنان
2025-11-17 | 08:45
الرئيس سلام ناقش مع الوفد السعوديّ إجراءات استئناف الصادرات اللبنانية
الرئيس سلام ناقش مع الوفد السعوديّ إجراءات استئناف الصادرات اللبنانية

ناقش رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع الوفد السعوديّ الزائر للبنان إجراءات استئناف الصادرات اللبنانية للمملكة العربية السعودية.

وطلب من الجهات المعنية العمل السريع لإنهاء اي عوائق لعودة هذا الرافد المهم لاقتصاد لبنان. 

وقال إنّ هذا التحرك جاء استجابه لما دار في لقاء الرئيس جوزاف عون ولقائه مع الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكه العربيه السعودية.

وأضاف: "فمواقفه والمملكه في دعم لبنان واستقراره يشهد لها الجميع ولهم منّا كل التقدير والشكر ودوام المحبة".

وجدد للوفد تعهده بأن لا يستخدم لبنان منصّة لزعزعة امن العرب او ان يكون معبراً لتهريب المخدرات او اية ممنوعات.

ورحّب بالوفد السعوديّ المشارك في مؤتمر بيروت 1 والذي يعطي وجوده في بيروت دافعًا كبيرًا لنهوض لبنان الاقتصاديّ.

