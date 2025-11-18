الأخبار
عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": عملنا ويستمر عملنا على تثبيت الأمن الداخلي فالمستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئنًا أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة بل راسخة بثبات القانون والأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة بل أمن استقرار مستدام
2025-11-18 | 03:34
مشاهدات عالية
عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": عملنا ويستمر عملنا على تثبيت الأمن الداخلي فالمستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئنًا أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة بل راسخة بثبات القانون والأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة بل أمن استقرار مستدام
منوعات
06:16
"عمرها أقل من يوم "… صدمة في بانكوك: العثور على رضيعة حية داخل خزان مرحاض (صورة)
منوعات
06:16
"عمرها أقل من يوم "… صدمة في بانكوك: العثور على رضيعة حية داخل خزان مرحاض (صورة)
0
خبر عاجل
06:09
ترقبوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا الساعة 1:30 على أن تستكمل تغطية مؤتمر "بيروت 1" بعدها
خبر عاجل
06:09
ترقبوا نشرة أخبار الظهيرة استثنائيا الساعة 1:30 على أن تستكمل تغطية مؤتمر "بيروت 1" بعدها
0
أمن وقضاء
06:01
مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين
أمن وقضاء
06:01
مفرزة استقصاء البقاع تلاحق الصيد الجائر ليلاً وتضبط شباكًا تتسبّب بمجازر للطيور المهاجرة وتوقف 3 مخالفين
0
صحة وتغذية
05:55
هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر
صحة وتغذية
05:55
هل تشعر فجأةً بالجوع طوال الوقت؟... إليك السبب العلمي وراء ذلك ولماذا يصيب النساء أكثر
آخر الأخبار
05:30
الوكالة الوطنية: درون اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة بليدا
آخر الأخبار
05:30
الوكالة الوطنية: درون اسرائيلية ألقت قنبلة صوتية باتجاه بلدة بليدا
0
آخر الأخبار
05:26
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق عدد من المسيرات فوق النبطية و ضواحيها
آخر الأخبار
05:26
الوكالة الوطنية للإعلام: تحليق عدد من المسيرات فوق النبطية و ضواحيها
0
آخر الأخبار
04:42
سماع دوي قوي شرق بعلبك مصدره تفجير في محيط حقل الطيبة
آخر الأخبار
04:42
سماع دوي قوي شرق بعلبك مصدره تفجير في محيط حقل الطيبة
0
آخر الأخبار
04:13
مركز طوارئ الصحة: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في مدينة بنت جبيل
آخر الأخبار
04:13
مركز طوارئ الصحة: شهيد جراء الغارة الإسرائيلية على سيارة في مدينة بنت جبيل
أخبار لبنان
08:13
"وطن الإنسان" يهنّىء الفائزين في نقابة محامي بيروت: العدالة هي البوصلة
أخبار لبنان
08:13
"وطن الإنسان" يهنّىء الفائزين في نقابة محامي بيروت: العدالة هي البوصلة
0
أخبار لبنان
05:26
عون تسلم دعوة من نظيره القبرصي لحضور افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني المقبل
أخبار لبنان
05:26
عون تسلم دعوة من نظيره القبرصي لحضور افتتاح رئاسة قبرص لمجلس الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني المقبل
0
أخبار لبنان
04:18
الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين
أخبار لبنان
04:18
الأمن العام يحذّر من رسائل احتيال إلكتروني تستهدف حسابات المواطنين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
تقارير نشرة الاخبار
13:52
وسام مكلل يزين انجازات ملك الزجل الشاعر موسى زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
تقارير نشرة الاخبار
13:49
وراء كل إعلان كاذب أرباح طائلة لميتا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
تقارير نشرة الاخبار
13:47
سينر يحسم كلاسيكو التنس الأخير لعام ٢٠٢٥
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
3 أيام تفصلنا عن انتهاء مهلة تسجيل المغتربين للاقتراع في الانتخابات النيابية... وهذا ما قامت به المجموعات الإغترابية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق
تقارير نشرة الاخبار
13:20
لبنان يتجه لرفع شكوى إلى مجلس الأمن بعد تجاوز الجدار الإسرائيلي للخط الأزرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:18
إسرائيل تستعد لمواجهة مزدوجة مع إيران ولبنان وسط تعثّر الجهود لنزع سلاح حزب الله
0
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
تقارير نشرة الاخبار
13:18
السعودية في السراي… ورفع الحظر على الطاولة
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:14
مقدمة النشرة المسائية 17-11-2025
1
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
أخبار لبنان
12:58
إبن الـ7 سنوات يطلق النار على والدته عن طريق الخطأ...
2
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
أخبار لبنان
11:46
"حشرات في البضاعة"... ختم محل حلويات في النبطية بالشمع الأحمر!
3
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
أخبار لبنان
08:11
المتحدثة باسم اليونيفيل للـLBCI: عملية تقليص عدد الجنود المنتشرين على الأرض في لبنان بدأت
4
اقتصاد
09:30
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
اقتصاد
09:30
مروان النفي يطلق مسيرة العمل الجديدة في مرفأ بيروت
5
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
خبر عاجل
00:16
اصطدام فان على أوتوستراد زحلة بحافلة مخصّصة لنقل الطلاب ما أدّى إلى إصابة عشرات التلاميذ وقد عملت فرق الصليب الأحمر على إسعافهم ونقل الجرحى إلى المستشفيات
6
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
أخبار لبنان
02:05
ارتفاع في أسعار المحروقات...
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:23
علاقة Stories بحزب الله... هل يمر طريق القدس من القهوة السادة؟
8
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
أخبار لبنان
14:21
على أوتوستراد جبيل: حادث سير بين سيارة وآلية للجيش... وسقوط 6 جرحى
