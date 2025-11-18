عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": عملنا ويستمر عملنا على تثبيت الأمن الداخلي فالمستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئنًا أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة بل راسخة بثبات القانون والأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة بل أمن استقرار مستدام

عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": الإصلاحات التي نقوم بها ليست سهلة وتواجه مقاومة داخل النظام نفسه لأن التغيير الحقيقي يَمسّ مصالح مترسخة لكنّنا مستمرون

عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": نُعيد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي فلبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة وجسرًا بين الشرق والغرب ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية