عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": نُعيد تأكيد انفتاح لبنان على محيطه العربي والدولي فلبنان يجب أن يستعيد دوره الطبيعي لاعبًا اقتصاديًا وثقافيًا في المنطقة وجسرًا بين الشرق والغرب ومنصةً للتعامل والتعاون بين الشركات والمستثمرين والمؤسسات الإنمائية

عون في افتتاح مؤتمر "بيروت 1": عملنا ويستمر عملنا على تثبيت الأمن الداخلي فالمستثمر الذي يأتي إلى لبنان يجب أن يكون مطمئنًا أن حمايته ليست خاضعة لمزاج السياسة بل راسخة بثبات القانون والأمن الذي نريده ليس أمن تهدئة مؤقتة بل أمن استقرار مستدام