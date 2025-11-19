الرئيس جوزاف عون اطّلع من وزير الإعلام بول مرقص على أوضاع الوزارة وما تم إنجازه خلال الفترة الماضية كما استمع إلى عرض مفصّل حول مسار مشروع قانون الإعلام بعد إقراره في لجنة الإدارة والعدل النيابية

التالي

نواب المعارضة: نطالب بادراج مشروع القانون المعجل فورا كبند أول على جدول الأعمال في أول جلسة للهيئة العامة ونحمل المسؤولية الكاملة عن أي تعطيل أو ارجاء أو ارباك في العملية الإنتخابية لأي جهة تقف في وجه طرح المشروع