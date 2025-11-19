رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": هناك أزمة ثقة بين المواطن والدولة وبين لبنان والعالم العربي والمجتمع الدولي وحكومتنا تعمل على استعادة هذه الثقة ونعمل بطريقة بجدية ومختلفة ومشاركة الوفد السعودي في المؤتمر يدل على بداية استعادة ثقة المملكة بلنان

