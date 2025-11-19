الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
حوار المرحلة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
22
o
البقاع
12
o
الجنوب
22
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
17
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
آخر الأخبار
2025-11-19 | 10:25
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1": سنعمل على اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الحكومة
مؤتمر
"بيروت
1":
سنعمل
اجراء
الانتخابات
النيابية
مواعيدها
التالي
ترامب: إيران تود إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة
قيادة الجيش تنعى شهيديها
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:26
الأردن يندد بزيارة نتانياهو "الاستفزازية" إلى سوريا
أخبار دولية
14:26
الأردن يندد بزيارة نتانياهو "الاستفزازية" إلى سوريا
0
صحة وتغذية
14:15
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف
صحة وتغذية
14:15
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:32
مركز طوارىء الصحة: 13 شهيدا و9 اصابات في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على عين الحلوة
آخر الأخبار
14:32
مركز طوارىء الصحة: 13 شهيدا و9 اصابات في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على عين الحلوة
0
صحة وتغذية
14:15
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف
صحة وتغذية
14:15
دراسة: ممارسة الرياضة ابتداءً من هذا العمر تقلل من خطر الإصابة بالخرف
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
أخبار دولية
13:12
ترامب يقول إنه سيعمل على حل الصراع في السودان بناء على طلب ولي العهد السعودي
أخبار دولية
13:12
ترامب يقول إنه سيعمل على حل الصراع في السودان بناء على طلب ولي العهد السعودي
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
0
منوعات
2025-11-16
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
منوعات
2025-11-16
امرأة حامل تفقد حياتها بطريقة صادمة: خرجت للتنزه مع عائلتها ثم حلّت الكارثة!
0
آخر الأخبار
2025-09-11
الوكالة الوطنية: تحليق مسير في أجواء مدينة صور والقرى المجاورة
آخر الأخبار
2025-09-11
الوكالة الوطنية: تحليق مسير في أجواء مدينة صور والقرى المجاورة
0
آخر الأخبار
2025-11-16
القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
آخر الأخبار
2025-11-16
القناة 13 الإسرائيلية: المنظومة الأمنية توصي بحرب في لبنان يمتد القتال فيها لأيام
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إنذارات وإخلاءات وضربات… الجنوب تحت العدوان الإسرائيلي المتصاعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:15
الاحتلال الاسرائيلي يزعم استهداف مجمع تدريب في قلب عين الحلوة وحماس ترد: مجرد منشأة رياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
تقارير نشرة الاخبار
13:10
تصعيد إسرائيلي جديد: هجوم على عين الحلوة وتمهيد لعمليات محدودة ضد حزب الله
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
2
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
16:41
قيادة الجيش تنعى شهيديها
3
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
أخبار لبنان
15:37
بيان توضيحيّ للجيش: وفاة المواطن المطلوب الذي كان من بين مطلقي النار على الجيش
4
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
5
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
6
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
فنّ
14:53
تامر حسني يكشف تعرضه لأزمة صحية خطيرة وخضوعه لعملية جراحية مفاجئة وهذه التفاصيل
7
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
أخبار لبنان
16:03
استهداف إسرائيليّ لمخيم عين الحلوة
8
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
أخبار لبنان
15:01
الجيش الإسرائيليّ: هاجمنا عناصر عملوا داخل مجمع تدريبات تابع لـ"حماس" في جنوب لبنان
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More