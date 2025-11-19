رئيس الحكومة في مؤتمر "بيروت 1":هناك مشكلة في التوزيع الكهربائي وفي الجباية وانتاج الطاقة ومن خلال الشراكة بين القطاع الخاص والعام سنعمل على بناء مصنعين كبيرين لانتاج الكهرباء وسنبني محطتين لتطوير الطاقة البديلة الشمسية والهوائية

