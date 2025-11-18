الأخبار
قيادة الجيش تنعى شهيديها
خبر عاجل
2025-11-18 | 16:41
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قيادة الجيش تنعى شهيديها
تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر اللذين استشهدا بتاریخ ١٨ /١١ /٢٠٢٥ نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.
وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:
• المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي.
- من مواليد ١٠ /١ /١٩٨١ القلعة - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من٣ /١١ /٢٠٠٠.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ٣ أولاد.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
• العريف الشهيد علي حيدر.
- من مواليد ٢٤ /١٠ /١٩٩٣ معربون - بعلبك.
- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٥ /١٠ /٢٠١٨.
- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.
- متأهل وله ولدان.
(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).
