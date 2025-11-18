قيادة الجيش تنعى شهيديها

تنعى قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه، المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي والعريف الشهيد علي حيدر اللذين استشهدا بتاریخ ١٨ /١١ /٢٠٢٥ نتيجة اشتباكات مع مطلوبين أثناء تنفيذ مديرية المخابرات سلسلة عمليات دهم بمؤازرة وحدة من الجيش في منطقة الشراونة - بعلبك.

وفي ما يلي نبذة عن حياة كل منهما:

• المعاون الأول الشهيد بلال البرادعي.

- من مواليد ١٠ /١ /١٩٨١ القلعة - بعلبك.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من٣ /١١ /٢٠٠٠.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ٣ أولاد.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).

• العريف الشهيد علي حيدر.

- من مواليد ٢٤ /١٠ /١٩٩٣ معربون - بعلبك.

- تطوع في الجيش بصفة جندي متمرن اعتبارًا من ٢٥ /١٠ /٢٠١٨.

- حائز عدة أوسمة وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته عدة مرات.

- متأهل وله ولدان.

(تحدد مراسم التشييع لاحقًا).