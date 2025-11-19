الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
22
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
عروس بيروت
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
21
o
البقاع
11
o
الجنوب
22
o
الشمال
17
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مركز طوارىء الصحة: 13 شهيدا و9 اصابات في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على عين الحلوة
آخر الأخبار
2025-11-19 | 14:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مركز طوارىء الصحة: 13 شهيدا و9 اصابات في حصيلة نهائية للغارة الاسرائيلية على عين الحلوة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
طوارىء
الصحة:
شهيدا
اصابات
حصيلة
نهائية
للغارة
الاسرائيلية
الحلوة
التالي
وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني من "بيروت 1": هذا البلد غنيّ بموارده لكن هناك سوء إدارة غير طبيعي وهناك أشخاص غير كفوئين يديرون المرافق العامة
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي استهدف فجراً منزلاً في بلدة بليدا - قضاء مرجعيون بقذائف هاون عدة أطلقتها مسيّرة من نوع "كواد كابتر" ما أسفر عن أضرار مادية في المكان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:02
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
أخبار دولية
17:02
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
0
أخبار لبنان
16:48
أبو الحسن: فرص الحرب ترتفع... والمقاومة لم تتمكن من حماية نفسها ولن تستطيع حماية لبنان
أخبار لبنان
16:48
أبو الحسن: فرص الحرب ترتفع... والمقاومة لم تتمكن من حماية نفسها ولن تستطيع حماية لبنان
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
17:02
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
أخبار دولية
17:02
قاضية أميركية تعلق قرار إنهاء الوضع القانوني الموقت للسوريين
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
0
آخر الأخبار
16:00
أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا أعتقد أننا سنرى إعادة الإعمار والاستثمارات قبل حصر السلاح ونحن لا نساير بتطبيق القانون ونرفض هجوم أمين عام الحزب نعيم قاسم على مؤسسات لبنان وحاكم مصرف لبنان وعلاقتنا برئيس الجمهورية ممتازة وعلينا دعمه
آخر الأخبار
16:00
أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": لا أعتقد أننا سنرى إعادة الإعمار والاستثمارات قبل حصر السلاح ونحن لا نساير بتطبيق القانون ونرفض هجوم أمين عام الحزب نعيم قاسم على مؤسسات لبنان وحاكم مصرف لبنان وعلاقتنا برئيس الجمهورية ممتازة وعلينا دعمه
0
آخر الأخبار
15:51
أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": أدعو كل اللبنانيين في الانتشار لتسجيل أسمائهم في الخارج للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة من الخارج وقد يحصل خرق ويتم تطبيق قرار تصويت المغتربين
آخر الأخبار
15:51
أبو الحسن لـ "حوار المرحلة": أدعو كل اللبنانيين في الانتشار لتسجيل أسمائهم في الخارج للتصويت في الانتخابات النيابية المقبلة من الخارج وقد يحصل خرق ويتم تطبيق قرار تصويت المغتربين
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
خبر عاجل
2025-10-19
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية
خبر عاجل
2025-10-19
التحكم المروري: أشغال على أوتوستراد جل الديب باتجاه بيروت وحركة المرور طبيعية
0
أخبار لبنان
2025-10-28
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
أخبار لبنان
2025-10-28
وزيرة البيئة: لا مبرر لتأخر أصحاب المولدات في تقديم التقارير البيئية... والمولدات السبب الأول لتلوث هواء المدن
0
أمن وقضاء
2025-10-15
أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية
أمن وقضاء
2025-10-15
أمن الدولة: توقيف متورطَين بتزوير مستندات تملّك شقة سكنية
0
آخر الأخبار
2025-10-11
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
آخر الأخبار
2025-10-11
التحكم المروري: حركة المرور طبيعية على كل الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
تقارير نشرة الاخبار
16:54
سارة لينا… حضور لبناني يخطف الأضواء في Miss Universe رغم ما تشهده المسابقة من تحديات
0
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
أخبار لبنان
16:38
شركات استثمارية عالمية حضرت في مؤتمر "بيروت واحد" دعما للبنان ومن بينها مجموعة CMA CGM
0
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
16:35
سلام: الحكومة تواصل جهودها بهدف بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
تقارير نشرة الاخبار
13:49
الرياض… من احتضان الجاليات إلى الاحتفاء بثقافتها في فعالية "إنسجام عالمي"
0
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
أخبار لبنان
13:45
وفد ألماني زار المبنى الجديد للكونسرفتوار الوطني في ضبيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
تقارير نشرة الاخبار
13:44
استقبال غير مسبوق في واشنطن: ترامب يحتفي ببن سلمان بترحاب استثنائي وصفقات هائلة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:26
"بيروت وان" في اليوم الثاني مؤتمر محادثات نهوض بالاقتصاد اللبنانيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
تقارير نشرة الاخبار
13:24
الجيش اللبناني يقدم شهيدين جديدين في الحرب ضد المخدرات... وأحد أخطر المطلوبين يسقط في الشراونة
0
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
أخبار لبنان
13:22
المجموعات الإغترابية تنظم ماراثون لضمان مشاركتهم في الاستحقاق الإنتخابي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
أخبار لبنان
07:18
انذار عاجل من ادرعي الى سكان الجنوب
2
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
أمن وقضاء
12:10
أدرعي: حزب الله يعمل على ترميم منشآته في قرية بيت ليف الجنوبية وتم ابلاغ الالية ولم يعالج
3
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
أمن وقضاء
04:25
بدء تنفيذ قرار النيابة العامة المالية بإعادة التحويلات الخارجية
4
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
حال الطقس
02:41
ارتفاع كبير بدرجات الحرارة لتعود ثلاثينية... واحتمال عودة الأمطار الثلاثاء
5
خبر عاجل
09:02
انذار جديد لسكان الجنوب...
خبر عاجل
09:02
انذار جديد لسكان الجنوب...
6
خبر عاجل
00:25
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري وصودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح
خبر عاجل
00:25
الوكالة الوطنية للإعلام: مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة الطيري وصودف مرور حافلة مدرسية خلف السيارة المستهدفة مما أدى الى اصابة عدد من الطلاب وسائقها بجروح
7
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
أمن وقضاء
11:35
أدرعي: دمرنا مستودعات أسلحة تابعة للوحدة الصاروخية لحزب الله بجنوب لبنان
8
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
موضة وجمال
02:00
إطلالة ساحرة ترمز للعلم اللبناني... سارة لينا بو جودة تتألق بالزي الوطني من توقيع كريكور جابوتيان (فيديو)
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More